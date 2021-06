Lugejakiri | Kes kaitseks: mida teha, kui linnud tulevad kallale?! 

„Vaevalt neid nüüd kümneid oli, aga see rünnak oli nii sage, et selline tunne jäi. Muudkui koerale külge ja karvu kiskuma. Mind nagu poleks üldse märgatud. Üritasin eemale minna, aga linnud ei jätnud. Vehkisin siis kätega ja üritasin neid eemale ajada ja hoida, aga suhteliselt tulutult. Ikka nad jätkasid oma rünnakutega ja järgnesid meile. Korra mõtlesin, et mida veel teha saaksin, aga puude ja laime rohuplatsi ääres olin suhteliselt nõutu. Koju naisele helistamine ei tundunud kah sobiva lahendusena,” meenutab mees.

„45aastasena poleks küll osanud karta, et linnud elu kallale tükivad. Koer oli ka kogetust päris ehmunud. Vahtis pidevalt taha. Kodus ei tahtnud elukaaslane esiti uskuda, et asi nii hull võis olla. Aga mind piinab ikkagi küsimus, mida ma ise teha saaks, et linnud niimoodi ei ründaks. Praegu otsustasin, et vahetada meie tavapärase tiiru teise teekonna vastu. Minuga juhtunu on hoiatuseks teistele, et alati ei pruugi ka mõni pisem lind inimest sugugi peljata. Tasub endal pigem taganeda,” on Madis enda sõnul kogemusse võrra jälle rikkam.