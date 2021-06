Lugejakiri | Kehvasti läinud kohtumine: nägime venna uue sõbratari keha, aga mitte tema sisu 

„Kui road grillitud ja lauda said, siis hakkas silma see, et see naine üritab igal võimalikul juhul tähelepanu enda tagumikule tõmmata. Selleks olid tal eriti liibuvad püksid. Aga tema eesmärk oli pidevalt oma kehale rõhuda. Minu arust ei peaks ikka kitsaste pükstega tagumikku meeste nina all esitlema. Ka dekoltee ei kippunud midagi väga varjama. Kummardused laua ääres, möödudes keeras ta alati selja laua poole. Mind õpetati lapsepõlves, et viisakas on näoga inimeste poole pöörduda, kui kitsas kohas inimestest möödud. Ja küll ta suutis alles lusikaid ja kahvleid maha pillata. Tuli jälle tal tagasi kööki minna ja uusi tuua. Kusjuures kõige imelikum – miks peaks perenaine sättima endale istekoha kõige kaugemasse nurka, kust sugugi lihtsalt liikuma ei pääse. Ja ma ei olnud ainus, kes seda märkas. Mu teine vend on ligi kümme aastat abielus juba olnud. Tema naisega oleme nagu õed. Ka tema küsis lahkudes, et mis see nüüd olid, mida me seal kogesime,” meenutab Marju.