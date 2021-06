Lugejakiri | Mees ei luba lastel kooli minna nende riietega, mis mina valmis panen

Jaanika mehele aga ei meeldi, et laps dressidega koolis käib. „Tema perekond on alati hinnanud välist väga. Temaga kohtama minnes tundsin, et pole piisavalt enda riietusega vaeva näinud. Läksime kinno, aga mees tuli ka sinna viigipükstes. Nüüd leiab, et ka meie lapsed peaksid igal hetkel olema nagu väikesed täiskasvanud. Algklassides on palju mängu klassis ja koridoris – miks peaksid lapsed end ebamugavalt tundma?! Dressides on hea ja vaba mürada. Ka pesta ja ilusana hoida on dresse palju lihtsam kui teksaseid. Nende klassis kannavad paljud tüdrukud ja poisid koolis dresse. Võibolla on asi selles, et tegu väiksema kooliga, aga mis seal vahet on,” selgitab ema.