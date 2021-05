Lugejakiri | Murelik naine: koguka mehe suured rinnad hävitavad mu seksiisu 

„Mulle on alati meeldinud endast suuremad ja tugevad mehed. Ka mu praegune kaaslane on minust ligi 40 kilo raskem ja tugeva kondiga. Täpsustan ära, et mulle ei meeldi lodevad ja jõuetud mehed, vaid aktiivsed. Minu mees ongi selline mõnus ja turvaline karu, kes ei jää minust sammugi maha. On ainult üks asi, mis mind tema juures häirib. Imelik öelda, aga tema rinnad,” kurdab Kristel.

Naise sõnul on mehe rinnad lihtsalt niivõrd esilekerkivad. „Kõige rohkem häirib see mind siis, kui mees on ilma särgita. Siis ei anna nagu mujale vaadata, sest rinnad lihtsalt tõmbavad kogu tähelepanu. Suvel sõltub rõivastusest. Talvel on hõlste rohkem ja ei mingit muret. Ta rinnad on tõesti väga väljaulatuvad ja kumerad. Kui silmad kinni katsuda, siis võiks pakkuda, et tegu on naisega. Ja see viimane häiribki mind kõige rohkem. Ma ei taha üldse olla pinnapealne, aga see mõjutab meie intiimsust. Mul tuleb kohe sein ette, kui silmad kinni peaksid käed rindadele eksima,” kirjeldab Kristel.