Kuigi Patriciat peetakse surnuks, saab tema vanglas istuv bioloogiline isa just aastavahetusel foto tütrest, kes on nüüd juba 12aastane. Loomulikult jõuab see info ka Blixini. Uurija loodab, et peagi tuleb haiglas teadvusele Ruth-Kristine, kes saaks loosse vähekenegi selgust tuua. Kui vanemad naist vaatama tulevad, selgub aga jahmatav tõsiasi – raskete põletushaavade tõttu sidemetega kaetud naine polegi nende tütar. Kes siis haiglavoodis lamab ja kus on Ruth-Kristine? Tõde on traagilisem, kui arvata võiks.

Kui mõni raamat kisub kaasa juba esimesest leheküljest, siis „Suitsukatte“ puhul on vaja natuke rohkem kannatust, et lugu põnevaks läheks. Kui see aga kord juhtub, arenevad sündmused nii kiirelt, et teost on raske käest panna enne, kui lahendus selgunud. Tõenäoliselt oleks abiks olnud ka eelnevalt Horsti ja Engeri krimisarja esimese raamatu läbi lugemine, sest „Suitsukatet“ lugedes tekkisid tegelaste kohta mõned küsimused, mis on tõenäoliselt vastatud just eelnevas teoses.