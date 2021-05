Kauplus asub 20. sajandil tegutsenud leivakombinaadis, mille renoveerimine on olnud sisearhitektuurse lahenduse kese. Algupäraseid funktsioone on renoveeritud ja ümber kujundatud ning materjalide valimisel on silmas peetud analoogide leidmist originaalidele. Ruumides on silmatorkavad elemendid nagu ajaloolised juugendstiilis aknad ning paekiviseinad, mis ühendavad sujuvalt vana ja uut.

Uues, 571 ruutmeetri suuruses kaupluses on saadaval kevad-suvi 2021 kollektsioon, mis on inspireeritud aastaaegade uuenemisest ning brändi optimismist tuleviku suhtes. Kollektsioon on mõeldud soojemateks ilmadeks, jäädes samaaegselt ajatuks ja mitmekülgseks. Võtmesõnaks on sidusus, mis luuakse garderoobi baasesemete näol. Lõdvalt istuvad siluetid on disainitud kodus olemiseks, randa minekuks või jalutuskäiguks südalinnas.



COS on pühendunud kvaliteetsete materjalide kasutamisele, mis oleksid samaaegselt ka jätkusuutlikud ning piiraks rõivatööstuse mõju planeedile. Kevad-suvisel hooajal kasutatakse kangaid, mille tootmiseks on vaja vähem vett ja pestitsiide, näiteks lina ning kanepipuuvilla.



Tähistamaks COS-i Tallinna poe avamist, kingitakse üle 150euroste ostude puhul klientidele ka ümbertöödeldud puuvillast kott (kuni tooteid jätkub).



Kaasaegsest kultuurist inspireerituna on Londonist pärit moebränd COS tuntud kollektsioonide poolest, mis tasakaalustavad uuenduslikku disaini püsiva stiiliga ning pakuvad tarbijale hooajatuid esemeid. COS loob modernseid ja funktsionaalseid tooteid, toetades kunsti ning tehes koostööd erinevate loomeisikute, galeriide ning loomestuudiotega.