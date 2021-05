KAS OLED VALMIS? Mida toob 29. mail algav Merkuuri retrograad sinu tähemärgile? 

Foto: Pexels

Taas on käes see aeg – Merkuur läheb 29. mail retrograadi ning püsib seal 22. juunini. Kuna Merkuuri retrograad on sel korral Kaksikutes, kogevad kõige suuremat kaost just selle tähemärgi esindajad ning lisaks Neitsi, Ambur ja Kalad. Õhumärgid Kaalud ja Veevalaja pääsevad sel korral aga kergemalt.