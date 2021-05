Peatoimetaja veerg 

Üks asi, millest olen selle pandeemia-aasta jooksul vist kõige rohkem puudust tundnud, on kinos käimine. Jah, ka voogedastuskanalitest on võimalik häid uusi filme näha, ent kodus vaatamine pole ikka päris SEE. Tead ju ise ka – ees ootab filmi puänt … ja siis tuleb laps ning teatab, et talle meenus just, et homme on koolis guaššvärve vaja. Või küsib koer õue. Või helistab kauge sugulane, kellest pole kolm aastat kuulda olnud … Ühesõnaga – minu arvates on hea filmi nautimiseks vaja kino.