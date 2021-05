Kavalad nipid: kontuuri oma keha pruunistustoodetega saledamaks! 

Beureri ergonoomilise kujuga tselluliidimassaažiseadet on nii hõlbus kasutada, et patt oleks seda poeriiulile jätta. Põnev seadeldis lõdvestab ja toniseerib sügavat kude just seal, kus seda vaja, edendab ja kiirendab vibratsioonimassaaži kaudu rasvarakkude lagunemist ja parandab vereringet, vähendades seeläbi tselluliiti. Endale kulutatud aja preemiaks on märgatavalt siledam, pringim ja toonuses nahk. Libisemiskindlad käepidemed on pehme pealispinnaga ja püsivad mugavalt käes. Mahub kotti kaasa ka!