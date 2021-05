Noor Eesti paar matkas 20 päevaga 400 kilomeetrit: vähemalt pool ajast kulus villide tohterdamisele 

„Kõik on võimalik, kui sa oma mugavustsoonist välja tuled.“



Täna matkale tagasi vaadates tunnevad Kätlin ja Hans suurt uhkust ühiselt läbitud teekonna ees. „Mäletan, kuidas ma kunagi Tallinnas elades arvasin, et see 2-3 kilomeetrine teekond poodi üsna pikk ja eelistasin selleks alati trammi. Nüüd, pärast 400-kilomeetrist matka tundub aga see 25 kilomeetrit 14-kilose seljakotiga täieliku puhkusena. Kõik on võimalik, kui sa oma mugavustsoonist välja tuled,“ julgustab Kätlin ka teisi rohkem liikuma ning väljakutseid ette võtma.



„Kui huvi matkama minna on päriselt olemas, soovitan hakata lihtsalt kuskilt otsast planeerima. Mõtle läbi oma trajektoor, varustus ja toidumoon, alusta väiksematest distantsidest ning liigu edasi suuremate plaanideni. Eesti metsad oma soode, rabade ja roheluse ning loomade-lindudega annavad nii palju positiivset energiat ning eesootav suvi on just õige hetk selle kõige kogemiseks,“ lisab Hans.