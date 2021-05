Lugejakiri | Välirestoranis tuleb süüa koos kõrvallauas einestavate lindudega 

„Nagu sealne seltskond lahkus, siis lendasid neli sulelist asemele. Salat kisuti kausist välja ja heideti lauale, toolile ja maha. Siis käisid nad mööda lauda ja vahetasid omavahel kausse. Muudkui nautisid. Ega ma linde peagi süüdlaseks- neil loomulik instinkt. Pigem asi ikka kohas ja selle töötajates. Minu arust on sellistes tingimustes loomulik, et inimeste lahkudes puhastatakse laud kohe. Miks? Hügieen! Ja siis ei jääks lindudele need kombed ka külge. See, mis ma nägin – suvele ei taha mõeldagi!” on Getter kindel, et asi oli teenindajate mugavuses või hoolimatuses.

„Rahvast on kohvikutes ja restoranides varasemast vähem. Võiks öelda, et selles konkreetses kohas oli teenindajaid sel hetkel isegi klientidest enam. Kõnniti mööda suhtumisega, et see pole umbes minu asi. Isegi, kui see pole sinu laud- sellises olukorras ma ikka sekkuks. Minu arust peaks olema ikkagi suhtumine, et kliendile mõnusa elamuse pakkumine on terve meeskonna asi. Aga seda muljet ei jäänud. Kui lõpuks klienditeenindaja selle lauani jõudis, siis oli ka see koristamine väheke veider. Pühkis salati toolidelt ja laualt enamuses maha. Ju mõtles, et eks linnud tule söö lõpuks ära. Ei lauda ega tooli lapiga üle ei tõmmatud. Ma ei tahaks küll süüa laualt, kus enne parv linde on ringi kõndinud ja toitu laiali loopinud. Veider kogemus,” kirjeldab Getter.