Lugejakiri | Naine: mehed ei peaks valget aluspesu kandma! 

„Asi ei ole niivõrd värvis, kui pigem selles, et valge pealt on iga väiksem kriim ja plekk näha,” kurdab Sirje.

„Mind häirib esiti juba see, et pesust ei pruugi see valge aluspesu enam nii valgena väljuda. Kui satub mingi värviline natuke värvi masinas andma, siis kohe jama. Kui valge värv pole enam valge, siis minu silmis ei kõlba need püksid kuhugi,” toob ta näite.