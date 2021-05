Lugejakiri | Kas enda aias võib alasti päevitada? 

Elan eramajade piirkonnas, kus meil on lisaks aiale ja haljastus. See on ehk alla 1,5-2 meetrit kõrge. Minu mure selles, et mulle meeldib suvega saada kena päevitus, mida rikuvad päevitusrandid. Enamasti üritan enda aias päevitada alasti. Palju vabam olek, aga ka talvel trennis käies tunnen end enesekindlamalt, sest nahatoon ühtlane. Mure on aga naabritega, kes minu valikut heaks ei taha kiita,” kirjutab Jane.

„Naabrimees ei ole midagi öelnud, aga just temas on asi. Naabrinaise sõnul käib tema mees mind aknast piilumas. Ja naist häirib see. Mind häiriks kah, aga ma eeldan, et mu mees ei ole nii hädine, et peab aknast naabrinaisi vahtimas käima,” leiab naine.

Naabrinaine oli Jane mehele möödaminnes kommenteerinud, et maasturi jaoks raha on, aga aias peab käima pidev väljanäitus.

„Senini suhted suhteliselt tavalised olnud. Mõned korrad oleme terve tänavaga ühiselt grillinud, aga erilist lähedust naabritega ei ole. Tülisid senini kah mitte. Minu arust pole õige, et minu tegevust mu enda aias piiratakse. Eriti veel, kui meil on aed ja haljastus. Kas pean katuse kah ehitama, et privaatsust saaks?! Kui ta aias tegutseks ja teisele korrusele ei rohiks mind ekstra passima, siis oleks kõik korras. Ta naine võiks mehele päitsed pähe panna ja reegleid õpetada, mitte minu meest piinama asuda. Ja kui ka vahel vaatab – mis seal siis on?! Ega ma midagi sündsusetut aias ei tee, vaid ainult päevitan, niidan muru. Ja midagi eripärast mul ju kehal ei ole,” lisab Jane.

Hetkel jäi olukord nii, et Jane mees lubas naabrinaisele, et räägib kodus asjast.