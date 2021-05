Lugejakiri | Õpetaja ei võta last tundi, kui tal maski ei ole 

„Minu tütre klassis oli juhus, kus üks laps pidi jääma matemaatikas ukse taha, sest eakam õpetaja keeldus last tundi laskmast. Põhjus selles, et lapsel puudus mask. Tegu on algklassidega, kus minu arust ei pea lapsed maski kohustuslikus korras kandmas. Selle lapse mure ei olnudki, et ta poleks nõus maski kandma, aga ta unustas selle sel päeval koju. Kusagilt koolist ta seda ka ei saanud küsida, aga õnneks tulid klassiõed appi ja andsid ühe enda oma,” kirjutab Merle.