LUGEMISSOOVITUS | Melanhoolsed hetked elust enesest 

Foto: Terttu Jazepov

„Võiksin öelda, et tegu on novellikoguga, et lugusid on kokku seitse ja nad kõik algavad mina-vormis, aga ma ei näe seda niimoodi. Minu jaoks ei ole need lood ja veel vähem tegelaskujud, need on inimesed. Päris inimesed.“ Just selliste sõnadega iseloomustab Prantsuse kirjanik Anna Gavalda oma uusimat novellikogu „Mõrad turvises“.