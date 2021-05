„MÕTTEKOHT“ | Ühe läbipõlemise lugu: „Mõte, et küll ma saan hakkama, selles olukorras ei päde.“ 

Eesti Loomakaitse Seltsi juhina töötanud Evelyn hakkas ühel hetkel märkama, et pühendab liiga palju aega tööle. Tööd muudkui kuhjusid, tööd tehes lipsasid sisse vead ning koormuse vähendamine ei õnnestunud kuidagi. Kuniks ühel hommikul, pärast öö otsa kestnud aruande kirjutamist taipas naine, et nii enam jätkata ei saa. Ta lahkus tegevjuhi kohalt ning otsustas end taastumisele pühendada.

Evelyni lugu on üsna klassikaline läbipõlemise lugu: tööpinged kuhjuvad, ühel hetkel tundub neist läbi närimine keeruline ja ühtäkki enam ei oskagi midagi ei nendega, ega ka tegemata tööst tulenevate pingete ja selle põhjustatud stressiga ette võtta. See hakkab omakorda suurenema ja probleeme tekitama lisaks tööle ka eraelulises plaanis. Ning tekib tunne, et enam ei jaksa.