Küüned kauniks! Nägus maniküür ei ole raketiteadus 

Tee nii! Küünte ehtimine on tore, kuid see nõuab püsivaks tulemuseks ka mõningast ettevalmistust.

Diana sõnul on ikka ja alati on lemmikud roosa ja punane, noorte seas on popid nahatoonid. «Kevadel eelistatakse muidugi pastelle, suve poole tulevad ka neoonid. Klassikaline Prantsuse maniküür on kindel valik, mis ei lähe iial moest.» Trenditoone katsetades võid aga kindel olla, et tulemus on alati põnev ja värske.