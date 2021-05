Uued ajad, uued võimalused! Teatrielamusi saab nautida telefonis ja paberil 

Teadsin, et kui näitleja sel hommikul helistab, küsib ta minult pealtnäha lihtsa küsimuse: kuidas mul läheb? Mõtlesin sellele eelmisel päeval, ent ega olekski osanud vastata muud, kui et – väsinult vist ... Kuid õhtul, kui olin ostnud suure lõuendi ja seda Mustamäe paneelmajade vahel koju tassisin, tundsin järsku, et olen planeedi kõige õnnelikum inimene. Just seda ma ka ütlesin, kui telefon kell kümme helises ja algas minu «Poeetiline konsultatsioon».