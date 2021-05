Marilyn Monroe skandaalseim kleit pani publiku ahhetama: küllap arvasid kõik, et seisin laval alasti 

New Yorgis toimunud galaüritusel esitas liibuvas ihukarva kleidis Monroe ilmakuulsat sünnipäevalaulu «Happy Birthday to You» veidi muudetud tekstiga ning mõnevõrra skandaalsel ja provokatiivsel viisil. Seetõttu muutus sündmus välgukiirusel esiuudiseks maailma ajakirjanduses – ja on siiani jäänud 20. sajandi üheks märgiliseks hetkeks.