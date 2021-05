Söö end terveks! Kortsleht aitab nii põletike leevendamisel kui ka seedimise parandamisel 

Just kevadistes noortes lehtedes peitub eriline võim, sest neis leidub ohtralt C-vitamiini ja mineraalaineid. Kuna vanemad lehed muutuvad suure parkainesisalduse tõttu veidi mõrkjaks, on hõrgud noored lehed ka hea lisandus salatitesse, suppidesse ja paljudesse teistesse roogadesse.

Taime korja päevasüdames või teisel poolel, kui lehed on kuivad. Laota need õhukese kihina paberile kuivama. Hea, kui ruum on õhurikas.