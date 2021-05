Liibanonis missioonil käinud Andra Udeküll: pidime alati kõige hullemaks valmis olema 

Kuigi kaitseväes teenivaid naisi peetakse pigem harulduseks ja mõnest sellisest kuuldes kiputakse ikka imestama, pole Andra (27) sõnul vahet, kas vormi sees on mees või naine. «Oluline on see, mida vormikandja teha tahab ja oskab,» kõlab ta seisukoht. Seepärast vastab Andra ka vägagi klišeelikule küsimusele «Kas kaitseväe mundris saab end tunda naisena ja meikida?», et jumestamine pole küll see, mis naisest naise teeb. Liiati on tagasihoidlik meik vormikandjale lubatud. «Aga ma ei pea muretsema, ma ei meigi nagunii,» muigab ta.