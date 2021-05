Lugejakiri | Lapsest unistav naine: mees ütleb, et ma olen selleks liiga paks 

„Minust on ta üks 20 kilo kindlasti raskem. Aga naudib õhtuti diivanil burgereid, jäätist ja koogikesi armastab süüa küll. Ma olen ise end käsile võtnud ja 10 kilo juba maha saanud. Mees aga ütleb, et sellest on vähe, et veel pean võtma. Vähemalt 20-30 kilo. Kõige kurvem on see, et ta ei muretse minu tervise ega meie tulevase lapse tervise pärast. Ta ütles, et ta ei taha, et ma veel paksemaks lähen. Ajuvaba!” selgitab Marge.