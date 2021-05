Lugejakiri | Nördinud naine: petmast tulnud mees lõi mul silma siniseks 

Terve nädalavahetuse kodust eemal viibinud mees saabus koju alles pühapäeva pärastlõunal. Kui naine mehelt tema käikude kohta päris, siis päädis vestlus sinise silmaga.

„Tal on viimasel aastal kombeks olnud, et reedel ei jõuagi enam töölt koju, vaid kaob sõprade ja kolleegidega kuhugi jooma,” selgitab oma lugu Epp. Enamasti ilmub mees välja alles pühapäeval.

„Muretsen igal nädalavahetusel end hulluks. Kas midagi juhtus? On temaga kõik korras? Kas avarii või midagi veelgi hullemat? Olen mõnel korral helistanud ka politseisse ja haiglatesse. Ometigi tean, et see on tal ju muster. Aga ikka hing valutab. Lapsi meil õnneks pole, aga ei oska ka sellest suhtest lahkuda. Tunnete kohta ei oska öelda. Hoolin, aga armastust vist enam ei ole, pigem harjumus,” kirjeldab Epp oma suhet.

„Viimasel pühapäeval tuli ta jälle lõhnadega koju ja ma pärisin, kus ta oli. Ajas mingit jama – nagu ikka! Aga ma ei jätnud. Ma isegi ei mäleta, kas sel päeval kõrvakiilu sain. Oleme ennegi teineteisele kõrvakiile jaganud, aga seekord läks asi käest... Ta lõi mulle vastu silma. Esiti arvasin, et ei midagi hullu, aga päris kiirelt läks paiste ja hakkas värvi muutma. Ta lõi mul silma siniseks! Mu esimene mure ei olnud oma tervise või silma pärast, vaid tekkis hirm, kuidas ma esmaspäeval tööle saan. Mida teha, et teised teada ei saaks, et ma sellist elu elan?“

Mingil hetkel läks mees ja tõi Epule apteegist mingit ravimit, mis verevalumit pidi alandama. Õhtul oli selge, et sinisest silmast pääsu pole. „Helistasin ülemusele ja ajasin jama kokku. Vaatasin siit ja sealt, aga selge oli – meigiga seda veel katta ei anna. Küsisin mitmeks vahetuseks end vabaks,” meenutab Epp.

Mees kainenes ja kahetses, aga mida see muudab?! Pealegi – Epp avastas mehe telefonist sõnumi. „Selgus, et mu elukaaslane oli selle nädalavahetuse veetnud teise naisega voodis lõbutsedes. See naine oli talle isegi ühe räige foto neist saatnud. Ma ei öelnud mehele sõnagi, et ma tean,” teatab ta.

Naise sõnul on nüüd sinine silm niivõrd palju paranenud, et juba on kollane ja annab meigiga katta. „Sisemiselt on endal piinlik, et nii elan. Ei julge kellelegi rääkida, sest häbi on,” tunnistab ta.