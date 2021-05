Lugejakiri | Naine imestab: miks küll kaasa vihastab, et meeskolleeg mind iga päev koju sõidutab? 

„Nagu uksest sisse saan – mees hakkab jaurama. Miks, kes, kus, kuna – muudkui pärib ja uurib. Ometigi tulen koju alati ühe ja sama töökaaslasega. Minu kodu jääb talle teele – miks siis mitte? Ma ei pea kulutama raha bussipiletile ega autole, vaid hoian tänu sellele kokku,” näeb Liisu ainult positiivseid külgi, miks tasub meeskolleegiga koos koju tulla.

„Ma ise ei näe selles mingit probleemi. Ma enda meest petta ei kavatse ega töökaaslase vastu iha ei tunne. Kui meil ka käib väike flirt, siis kaugemale see sõnadest ei jõua,” lisab ta.

Liisu sõnul pingutab ta mees reageerimisega üle. „Ise ta mulle vastu tulla ei taha ega hommikul viia. Mõnel päeval jääks mu töökoht talle ka koduteele, aga ei. Eks ta ole väsinud ja saan sellest aru, aga miks tema siis aru ei saa, et kolleeg toob mind lihtsalt koju. Ja kui ta ka saadab mulle õhtul Facebookis mingi naljaka video või pildi – milles küsimus?! Ega see pole veel petmine,” leiab naine, et see kõik pole väärt pidevalt selle meenutamist.

„Kui mu mees peab keset tööpäeva viima sekretäri mingeid pakke või tellimusi tooma, siis mina küll ei virise. Ma saan aru, et see on osa tema tööst. Paki saaks ta ju ise tuua, aga sekretäril on lihtsalt õigus ja vastutus panna allkiri. Normaalne!