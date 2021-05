Lugejakiri | Olematu hügieen: kodust peolauale saabunud võileivatort põhjustas terviserikke 

„Mul on kolleeg, kes armastab pakkuda erinevateks tähtpäevadeks välja võimaluse, et tema teeb ja toob võileivatordi. Kõik tore ja kena, aga mul on alust arvata, et tema hügieeniga ei ole päris kõik korras,” kirjutab Sandra.

„Aastas on korduvalt neid kordi, mil ta terve perega koju jääb, sest kõigil on mingi nö kõhuviirus. Ta räägib pidevalt, kui hull asi on ja kuidas nad peavad hakkama planeerima, kuidas majja saada veel üks tualett lisaks. Ikka seetõttu, et mure korral pere ära mahuks. Ma ei ole kohanud ega kuulnud varem, et keegi suudaks aastas niivõrd paljudel kordadel kõhuviiruse endale hankida. Palju tõenäolisem on see, et selles peres ei olda hoolsad kätepesuga,” leiab Sandra.

Naise sõnul ei tohiks sellise suhtumisega üldse teistele inimestele toitu valmistada ega pakkuda.

„Ma olen kõik need korrad tema tehtud toidud söömata jätnud. Ja olgem ausad -nii mõnigi on pärast nende söömist enda järgmisel päeval kehvasti tundnud. See on ka üks põhjus, miks mulle ei meeldi need üritused, kus erinevad inimesed kodus kokkavad ja toovad toidud peolauda. Miks? Just seetõttu, et meil pole ju mingit kindlust, kuidas nad suhtuvad kõige lihtsamatesse hügieenireeglitesse,” põhjendab Sandra.