PUUE POLE TAKISTUS! Ratastoolis mees kohtingutest: suurim rõõm, mida partner pakkuda saab, on avatud meel ja võime näha inimese tõelist olemust 

Me kõik oleme erilised ja unikaalsed ning kindlasti on inimestel küsimusi, minnes kohtingule kellegagi, kes ei pruugi olla täpselt selline nagu nemad. Eesti Lihasehaigete Seltsi esimees Jüri Lehtmets, kes on ratastoolis, selgitab tutvumisplatvormile MeetnFly, mida peaksid teadma neiud, kes temaga kohtingule lähevad, ning jagab peamisi eelarvamusi, millega ta on kokku puutunud.