Dilaila kolumn | Mees ja sõbrad

Sel nädalal leidsin end kõige veidramalt topeltkohtingult, kus ma kunagi käinud olen. Nimelt otsustas mu kutt, et on aeg mind oma paarimehega töölt tuttavaks teha. Leppisimegi kokku, et jalutame neljakesi – paarimehe ja ta uue kallimaga – vanalinnas ringi.