Teeme selgeks! Mis vahe on katsikul ja sooteatamis- ning beebipeol? 

Beebipidude korraldamise agentuuri Her Events üks asutajatest, Paula Runnel selgitab, et sooteatamis- ja beebipeo ning katsikute vaheks on pidude aeg, eestvedaja, programm ja mõte nende sündmuste taga. „Kõige esimesena saab korraldada sooteatamispeo, kus tulevased lapsevanemad avalikustavad enda tulevase lapse soo. Peo korraldajateks võivad olla vanemad ise või ka nende lähedased. Peol on vahva teha ennustusmäng, kas sündimas on poiss või tüdruk. Järgmiseks tuleb beebipidu, mille korraldamise initsiatiiv tuleb tulevase ema sõbrannadelt. See ongi üks mõnus olemine enne, kui sünnib beebi. Mängitakse lõbusaid mänge, mis kontrollivad, kui valmis tulevane ema beebi saamiseks on. Katsikud toimuvad siis, kui laps on juba käes ja pere on valmis külalisi vastu võtma. Tegemist on tihtipeale just värskete lapsevanemate korraldatud mõnusa koduse olemisega, kus tutvutakse uue ilmakodanikuga.“

Sooteatamispidu korraldatakse tavaliselt raseduse esimese trimestri lõpus või teisel trimestril, kui ultrahelist selgub, kas perre on sündimas poiss või tüdruk. Beebipidu peetakse kuu kuni paar enne beebi sünnitähtaega ja katsikuteks on õige aeg siis, kui värske pere tunneb, et nad on valmis külalisi vastu võtma ning uut ilmakodanikku ka teistele lähedastele tutvustama.

Runneli sõnul on beebipidude puhul oluline tulevase ema üllatamine ning hea emotsioon, mis peoga kaasneb. „Tihtilugu on korraldamist palju ning beebipidude puhul on tulevase ema sõbrannadega kuldse kesktee leidmine aeganõudev, kuid emotsioon, mille osaks iga peo alguses saame, kui tulevane ema tuppa astub, on alati nii eriline, isemoodi ja liigutav. Sõnad on neil hetkedel ilmselgelt üleliigsed, sest õhustik ütleb juba rohkem kui tuhat sõna!“