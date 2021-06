Teadmanaine Iris Sepman: "Kaartide põhjal ei saa 100% väita, et keegi petab." 

Irise hubase kodustuudio riiulid on maast laeni täis esoteerikaraamatuid, käsitsi kirjutatud konspekte, kristalle ja kõikvõimalikke tööks vajalikke esemeid. Ta kasutab erinevaid ennustuskaarte, ruune, pendlit, kristalli- ja küünlamaagiat, reikit ja astroloogiat, lisaks on naine õppinud taimemaagiat ning massaaži.

«Tajun inimeste valu, energeetilisi jooni ja loen nii mõndagi välja ka silmadest. See pole klassikaline kaardiladumine, info tuleb mulle otse reikikanalist. Seeläbi aitan inimestel puhastuda ja nende saatust korrigeerida,» selgitab Iris, et inimestel pole pahatihti kohta, kus ausalt ära rääkida, mis hingele haiget teeb. Kaartide abil peilib naine välja, mis põhjusel on inimene sellesse olukorda sattunud. «Kaardid näitavad alati mingit protsessi, räägivad lugu ja avaldavad võimalusi, kuidas võiks asjad edasi areneda. Mulle meeldib eksinuid rajale aidata,» lausub teadmanaine, keda rõõmustab inimeste tänulikkus, kui nad on abi saanud.

Irise enda jaoks on kaardid pigem abilised kui töövahendid. «Kui tunnen, et jõudu pole piisavalt, võtan kaardid kätte ja hetkega on kogu päeva väsimus läinud!» Klientidega töötabki ta tavaliselt õhtuti, pärast palgatööd.