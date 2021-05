Toortoitu süües tunned end hästi ja eluisu on tohutu suur 

Simo Santeri (26) on pühendunud ultrajooksja. Mirjam (35) kasvatab kaheksa-aastast poega oma esimesest suhtest, huvitub maalimisest, laulmisest, harfimängust, eeterlikest õlidest ja maagilisest reikist. Paar tegeleb kahasse ka heliteraapiaga ja mõlemale meeldib oma mõtteid paberile kirja panna, kuid ka sotsiaalmeediasse postitada. Möödunud aastal ilmus Simo käe alt esimene raamat «Armastus on müra: Helilinnu saladused». Praegu kirjutab mees uut käsikirja ja inimestele isiklikke hingesõnumeid.

Paari seob ka sügav huvi toortoitluse vastu. Simo selgitab, et vastupidiselt üldisele arusaamale ei tähenda toortoit toorest, vaid looduse küpsetatud toitu, mida saab värskelt nautida ja peab võimalikult vähe töötlema. «Soojendades toitu üle 45 kraadi, hakkavad selles olevad ensüümid surema. Meie kehas on kindel kogus seedeensüüme, mis elu jooksul vähenevad ja seeläbi vananemist põhjustavad. Elavat toitu süües hoiame end väga kõrge vanuseni noorte, tervete ja elujõulistena.»