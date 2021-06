Inimesed Kiirabiarst: "Suremise hetk ja aeg sõltub väga palju inimese enda soovist ning valmisolekust lahkuda." Rainer Kerge / Õhtuleht , täna 06:00 Jaga: M

GALERII

Foto: depositphotos

«Olen kiirabiarstina näinud, kuidas laps jooksis ukseklaasist nii läbi, et kild oli otsaga kubemearteris. Kui me kohale jõudsime, oli ta sisuliselt verest tühi, minemise peal, ja ta ütles täpselt samad sõnad, mida olin aastaid varem kuulnud Moskvas lasteonkoloogias: «Ema, ära muretse, me saame kokku, aga nüüd ma lähen!»,» meenutab Mare Liiger, erakorralise meditsiini arst, kes on kaua töötanud kiirabis ja tegeleb praegu Soomes teiste hulgas ka surijatega.