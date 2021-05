Naine Leia endale sobiv! Eesti voogedastuskanalid pakuvad vaatamiseks nii originaalsisu kui ka sarju, mis pole veel teleekraanile jõudnud Helle Rudi , täna 08:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Pxhere

Ammuilma ei sõltu televiisori vaatamine enam sellest, kellel satelliittaldrik kõrgemal paikneb. Kui on kiire internet, on ka televisioon käepärast. Kuidas nutiajastul teler endaga n-ö aiamaale kaasa võtta? Siin on kolme võimaluse head ja vead.