Vihmavarju asemel: kalamehemütsid on taas moes! 

Soome popstaari Antti Tuisku ja Prisma koostöös sündinud Antti Tapani kollektsioon julgustab inimesi olema isikupärane ja väljendama oma ainulaadsust riiete kaudu. Kevadsuvine valik sisaldab rõivaid, kotte ja jalatseid nii argipäevaks kui ka sportimiseks. Suur osa riideid on unisex ja neid saab lihtsasti omavahel kombineerida. Värvigammas domineerivad mündiroheline ja korallpunane, kasutatud on vastutustundlikult toodetud materjale, nagu taaskasutatud polüester ja mahepuuvill.

Meie ilm on äärmiselt ettearvamatu, seepärast võiks kotis leiduda alati midagi, mis vihma eest kaitseb. Kuid kilekeep on kole ja sirmid suured ning kohmakad!

Õnneks on ka disainerid sellest aru saanud ja toonud tänavamoodi mugavad ning noortepärased vett tõrjuvad suvemütsid. Need näevad välja väga stiilsed ja kaitsevad juukseid ootamatu vihmasabina eest. Mine metsa, rappa või kasvõi randa!