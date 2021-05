Lauri Pihlap „Everybody“ võidust: „Kui täna tantsusammudele peale vaataks, tuleks need minutiga meelde!“ 

Lauri (39) tunnistab, et kuigi aeg on suhteline mõiste ja 20 aastat tagasi oli ta peaaegu poole noorem, aitavad mälu värskendada 2XLi liikmete Semy ehk Sergei Morguni ja Indrek Soomi kaameratega tehtud eurotripi videosalvestised. Neist on üheskoos ikka aeg-ajalt pilguga üle käidud ja siis tundub küll, et see kõik juhtus alles eile.