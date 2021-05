Kaks korda intensiivraviosakonda sattunud Edda Paukson: haiglas olek andis võimaluse elu üle järele mõelda 

«Ma pole muidu selline suur filosofeerija ega vaagija, kuid haiglas polnud muud teha. Aega jagus. Sest kui sul on juba infarkt ja kõiksugu pahad asjad, verigi halb, hakkad ju mõtlema, et elatud juba ka, ning teed kokkuvõtteid. Mitte kohe seda, et hakkan nüüd maha surema, aga ikkagi on nihuke sant tunne,» tunnistab Edda (72).