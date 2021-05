Ilu ja mood Apteeker annab nõu: kuidas suve lähenedes naha eest hoolitseda Toimetas Terttu Jazepov , täna 11:40 Jaga: M

Foto: Pexels

Nahk on esimene kaitsebarjäär organismi ja väliskeskkonna vahel, peegeldades tihti ka organismi üldist tervislikku seisundit. Väga tähtsal kohal on õige nahahooldus, aga ka tervislik toitumine ja piisav uni. Algatuseks on oluline selgeks teha, mis tüüpi näonahk on – edasise hooldusrutiini ja sobivad tooted saab välja valida just oma nahatüüpi arvestades. Südameapteegi proviisor Kerli Vahar annab ülevaate sellest, kuidas on kõige õigem oma nahka hooldada ning mille järgi peaks poes sobivaid tooteid valima.