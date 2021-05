Lugejakiri | Ohtlikud olukorrad: mida teha autode keskel tuterdavate memmedega?

„Hoovis peab jalakäijale andma teed, aga ikkagi ma ei mõista, kas jalakäija peab kõndima just nimelt alal, millel sõidavad autod?! See tekitab asjatult ohtlikke olukordi,” kirjutab Maiu.

„Elan vanas kooperatiivelamus, kus on päris palju eakaid inimesi. Neile meeldib oma teekonda lühendada, kõndides maja ees oleval autodele mõeldud hoovialal. Lapsepõlvest mäletan, et tõesti sai maja ees palli mängitud ja keksu maha joonistatud, aga siis sõitis siin päevas mööda teed mõni üksik auto. Nüüd on vuramist ja masinaid palju. Õhtul tulles pole alati isegi kohta, kuhu parkida.

Leidub ka neid, kes oma autost siin maja ees viimast üritavad võtta. Kui nüüd tuterdav tädike mõne sellise juhi ette jääb, siis saab ta lihtsalt otsa. Ja meie maja juures on korralik kõnnitee. Sarnane on ka kohe teisel pool teed muru ääres. Saab igati lõigata ja kiiremini koju põigata, aga miks peab terve teekonna ühest maja otsast teiseni liikuma autode vahel ja keskel?! Ma ei saa sellest aru. Nii mõnigi memm on ehmunud, kui auto järsku enda selja tagant avastab. Leidub ka neid julgeid ja ükskõikseid, kelle sabas võid autoga sõita, sest tema ei kavatsegi sammu kõrvale astuda. Kõnnib ühest otsast teise ja näib nautivat, et teda autoga justkui jälitades turvan,” selgitab Maiu.