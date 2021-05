Lugejakiri | Naabri salongi kliendid teevad häda meie koridori ja vastu maja! 

Jaana sõnul on mõni koer oma häda teinud ka suisa koridori. „Ei ole meeldiv lompidest mööda keksida. Ja paratamatult kaasneb taolise „äriga” ka pidev haukumine ja ulumine. Kõik teavad, et meie majas äri käib, aga ikka mustalt. Makse ta selle pealt ei maksa, aga oma naabrid peavad kõike kannatama. Kui hügieeniline see kõik on, kui praegust koroonaviirust veel arvestada?! Mitmel päeval nädalas voorib majast sisse ja välja kümneid koeri. Eriti populaarsed ajad on nädalavahetused, mil üks karvane tuleb, teine sile just lahkub. Väljas kohtudes käib kõvem lärm. Kuna sel naabril on ka endal koerad, siis need on eriti pöörased, kui kõlab järgmine uksekell. Eks neid häiri samuti, et nende kodus jälle uus ja võõras karvane,” kirjeldab Jaana.