Lugejakiri | Räägitakse, mida kahetsevad surijad – aga mida kahetsevad need, kes jäävad elama? 

„Kõik suved veetsin lapsepõlves vanaema juures. Ikka küsisin ja rääkisin temaga elust ja asjadest, aga täiskasvanuks saades tulid muu elu ja kohustused. Tundus, et aega on. Kui rahulikumaks läheb, siis võtan ette ja käin vanaemaga ringi, arutan jälle asju ja küsin, aga jäin hiljaks,” kahetseb Anu.

„Ma ei saa seda enam muuta, aga minu peas keerlevad pidevalt küsimused ja mõtted. Mida kõike ma tahaks vanaemalt küsida... Tema oli see, kes teadis meie suguvõsa kohta lugusid jutustada. Teadis suhetest ja inimeste huvidest, kuid ma ei taibanud seda varem paberile panna. Ma ikka ja jälle mõtlen, et miks ma küll ootasin ja venitasin... Ta tegi lihtsat, kuid väga erilist purukooki. Ma proovisin, aga ei ole üldse see maitse. Ja need teed tema korjatud ravimtaimdest – neid saa ma nüüd enam iial juua,” kahetseb ja igatseb naine seda, mis läinud.