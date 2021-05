Lugejakiri | Õpetaja õhutab klassi, aga lapsed istuvad lahtise akna all tuule käes 

„Tahaks kurta, et see mure tuli meie õuele seoses koroonaviirusega, aga ei tulnud. Meie laste õpetajal on esimesest päevast peale olnud vajadus õhutada klassi siis, kui käib tund. Äkki tal on kuumahood või midagi, aga minu arust on selline tegevus vastutustundetu,” kirjutab Mari.

Mari sõnul saab ta aru vajadusest ruume tuulutada, aga selleks peaks olema vahetund või aeg, mil lapsed lahtise akna all istuma ei peaks.

„Sügisel minu lapse klassil vedas, sest nad said päris pikalt koolis käia. Aga osa lapsi jäi lihtsalt tõbiseks, sest külmetasid jälle klassis. Olen õpetajaga üritanud sellest rääkida, aga tema sõnum on ühene – klassis on nii umbne. Ja minu selgitus läheb temast täiesti mööda. Ehk on asi selles, et tegu nii noore naisega, kel endal lapsi pole,” pakub Mari põhjuse, miks õpetaja lapsevanema muret ei kuula.