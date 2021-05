Müramistreener soovitab: kolm põnevat tubast tegevust, mida saab teha kogu perega! 

Ta oli meeletult kurb ja üksik, mis sest et nutitelefonis oli hulga mänge ja videoid. Need ei suutnud ikka tema ema ja sõpru asendada. Õnneks märkas tema kurbust ainuke inimlike tunnetega varustatud Piksel. Täpsemalt öeldes oli tal nimeks Lilla Piksel. Tema päästis karu, kes lubas edaspidi nutidieeti pidama hakata.



Lastele mõjus kogu see möll väga inspireerivalt ja nad mängisid veel tükk aega teatrit. Lisaks lubasid vanemad publiku liikmed enda nutiseadmetes veedetud aega kindlasti vähendada, et ei juhtuks sama, mis karuga.



Illimar soovitab kindlasti kõigil peredel teatrit ise kodus teha -see äratab lastes tõelise loovuse.