Sportlased oma emadest: soovin, et tal kõik hästi oleks 

Kahekordne maailmameister epeevehklemises Nikolai Novosjolov tunnistab, et kuigi esimese spordilükke sai ta isalt, oli ema tema jaoks elukooli õpetaja. „Kui isa oli mõnikord karm, siis ema rääkis ja selgitas, miks isa selline oli,“ räägib Nikolai. „Ema arutles ja avas minu jaoks tausta, miks peab vahel olem karm ja tõi näiteid elust. Tuleb tunnistada, et see mõjus paremini kui karm sõna.“

Foto: Stanislav Moshkov

Ent selle juures, et Nikolai jõudis vehklemise juurde, on mehe emal oma roll. Nikolai isa oli nimelt idamaade võitluskunstide fänn ja soovis, et poeg teeks karated. 2010. aasta Eesti meessportlasele see aga ei meeldinud. „Nägin, et on vehklemise trenn ja tahtsin proovida. Ema ütles, et sa käid ju juba karates, mille peale mina ikka teatasin, et tahan proovida. Ema lubaski. Mine ja proovi. Isa sai alles hiljem teada sellest ja muidugi leidsin 110 põhjust, miks vehklemise juurde jääda,“ naerab Novosjolov aastaid hiljem, kui seigale mõtleb.

Kuigi Nikolai ema läbi ja lõhki spordiinimene ise ei ole, pigem tegi ta sporti lapsepõlves ja koolieas, on ta olnud Nikolai sporditeel poja tõeline taustajõud. „Minu kordaminekud on talle alati korda läinud ja rasketel hetkedel on ta mulle toeks olnud. On olnud hetki, kui ma põrusin ja midagi ei tulnud välja. Raske oli mõelda, kuidas edasi minna. Siis ema lihtsalt istus mu kõrvale ja tegi pai. Need on sellised ajutise nõrkuse hetked, kui tahad südamest kaugele jõuda ja teed kohutavalt palju trenni, aga midagi läheb nihu. Selge on see, et spordist ei loobu, aga ema on see, kes oli mu kõrval ja mõistis sõnadetagi,“ räägib Nikolai.

Räägi lahti

Emadepäeva tähistatakse Nikolai peres vastavalt võimalustele. Tippsordis ollakse tähtpäevadel sageli võistlustel, aga kui võimalik, siis on Nikolai alati, lilled näpus, kohal. Võimalusel tehakse külaskäik ja väikene istumine. „Tänavu on aasta erakordne, mistõttu suurem emadepäeva tähistamine jääb ära. Soovin oma emale head tervist ja kiiret paranemist, et praegune mure läheks mööda,“ saadab Nikolai oma emale parimad soovid.

„Ma arvan, et eluks kaasa saadud õpetusi on palju, mis ema mulle on edasi andnud. Kõige olulisem on see, mida ma oma praktikas lastega kasutan- räägin alati lahti. Miks on nii, miks naa ja mida üks või teine otsus endaga kaasa toob. Annad lapsele ise võimaluse valida. Seda ma järgin isa rollis,“ ütleb Nikolai.