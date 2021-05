Kontuurimise ABC: kuidas meikides õigeid nurki rõhutada 

Enne kontuurimist Foto: Martin Ahven

Kontuurid paigas Foto: Martin Ahven

Pool nägu kontuuritud, pool tegemata Foto: Martin Ahven

Foto: Martin Ahven

1. samm

Alusta kontuurimist heleduse paika panemisega. Seda piirkondades, mis hakkavad vajuma või on juba loomulikult suunaga allapoole. Kanna highlighter’it näiteks silmade alla ja nurkadesse, suunurkadesse, ninasõõrmete ümber, kuhu tekib loomulik vari, ka põsesarnade alla. Heledal on võime esile tuua ja rõhutada, see toetab tõstvat efekti.