Nõuanded emadepäevaks: jäädvusta ilusad hetked väärikalt 

Foto: Pexels

See pühapäev on lillemüüjate üks aasta tegusamaid päevi, sest igal inimesel on ema ning kes ei tahaks teda emadepäeval kevadiste õite, magusa koogi ning heade soovidega õnnitleda. Sellised perekondlikud hetked tuleb aga väärikalt jäädvustada, mistõttu kordab Samsungi mobiilidivisjoni juht Antti Aasma üle, kuidas teha pereringis selliseid fotosid, mida on ilus vaadata ka hiljem.„Hea on see, et tänapäeval teeb telefon rohkem kui pool pilti ise ära – tunneb nägusid, oskab kohandada kaamera ava valgusele sobivaks ning ära hoida käte värinast tulenevad udused fotod,“ ütleb Aasma. „Kuna tehniliselt pole pildistamine enam kuigi keerukas, tasub oma tähelepanu suunata sellele, milline on võttepaik ja pildistatavad inimesed.“1. Rääkige pildistamise ajalVanaemad ja vanavanaemad ilmselt mäletavad aega, kui päevapiltniku juurde minnes tuli teha soeng, panna selga uued rõivad, sõita linna ning kui fotograaf oli valguse&n