Dilaila kolumn | Appi, mu kutt on liiga romantiline! 

Või ei saa aru, kui eriline on see Lilli Jahilo kleit, mille peale nad terve aasta raha on kogunud, ehkki praegu sellega kuhugi peale metsaaluse minna pole. Ning kui nad sünna või aastapäeva ära unustavad, või selleks mõne poolnärtsinud lille välja kougivad, pole tõesti midagi teha.

Minu mees aga ei saa viimasel ajal romantikaga pidama. Koroonaajal on ta kitarri mängima õppinud. Eelmisel nädalal kutsus ta mu elutuppa, sättis mugavalt istuma ja laulis mulle mitte sekundikski silmsidet katkestamata Jaak Joala armastuslaule. Ta üritab küll, aga Joala kõlab ikka paremini. Ning see silmside teema on ka jube veider.

Voodisse minnes leidsin eest roosiõielehed. Siiamaani avastan hommikuti mõne vaikselt mädanema hakanud lehe näiteks tisside vahelt. Hullem aga, ta peitis salaja mu teki alla ka šokolaadi... Ühel hommikul ärkasin üles hirmus, et mul on kontrollimatud kõhuhädad. Nii et aitab ehk juba ükskord sellest romantikast?!