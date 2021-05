Pere ja lapsed Naistearst: tundus täiesti uskumatu, et praegusel moodsal ajal võib viirusnakkus süsteemi pea peale keerata Naisteleht.ee , täna 15:24 Jaga: M

Foto: Pexels

Neljapäeval toimunud emadepäeva konverentsil „Ema, palun aita mind!“ ütles oma ettekandes „Kriisi ajal emaks“ naistearst Gabor Szirko, et pandeemia viis meid tagasi mineviku-Eestisse, kus sünnitusmajades kardeti kohutavalt baktereid, kõik oli steriilne ning vastsündinud lahutati emadest.„Mäletan, kui meile räägiti Wuhani provintsis alguse saanud viirusest: sel hetkel tundus uskumatu, et praegusel moodsal ajal, kus sünnitusabi on avatud ja perekeskne, võib viirusnakkus süsteemi pea peale keerata,“ rääkis Szirko. „Lootsime tol ajal, et kui peseme piisavalt käsi ja muudame reisiharjumusi, läheb pandeemia mööda.“„Esimene prioriteet oli vähendada mittehädavajalikke kontakte miinimumini,“ lausus Szirko. „Tol hetkel oli väga vähe isikukaitsevahendeid: need, mis olid, ei tundunud piisavad. Samuti ei teatud, mida see viirus endast kujutab. Kõige vastuolulisem soovitus oli sünnitoetaja lubamise piiramine sünnitaja juurde. Paljudel sünnitajatel oli seda piirangut raske seedida, tekkis k