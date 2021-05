Kirsti Timmer saatest „Koroonastressi viharavi“: „Üks naine tagus puruks peegelseina. Tema võib täiesti kindel olla, et armastust ta ellu selles elus enam ei tule.“ 

Tõenäoliselt on kodus kopitamine nii mõnelgi kopsu üle maksa ajanud ja mõni tüli nii suureks paisunud, et hiljem killud taga. TV3 eriprojektis pelgalt lauanõudega ei piirduta. Kuus osalist saavad viimase aasta jooksul kuhjunud stressi välja rahmeldada klassikalise viharavi abil. Igale patsiendile on välja valitud täpselt talle sobiv vastane – haamri alla satuvad nii suure eramaja kaks möbleeritud korrust kui ka näiteks lõõtsaga linnaliinibuss.