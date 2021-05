Naine Peatoimetaja veerg Merle Luik , täna 02:00 Jaga: M

Minu arust on elus kõige õudsemad sedasorti olukorrad, kus kõik pöördub pea peale … Ja sa ise ei ole süüdi muus kui ehk selles, et oled liigselt mõnd inimest usaldanud. Küllap tuleb kõigile nüüd mõni säärane olukord meelde. Mulle aga meenus tänase kaaneloo peale üks lugu enda elust. See on perioodist, mil ootasin oma esimest last.