MIDA ROHKEM, SEDA UHKEM! Kuhu teha järgmine kõrvaauk? 

Salongi AlternaDiiva kehaaugustaja Sandra Scarletsi sõnul on tema töö üks toredamaid pooli kõikvõimalike stereotüüpide kõigutamine. «Auke teevad kõigist eluvaldkondadest ja igast vanuserühmast inimesed. Alles hiljuti käis meil 82aastane proua esimesi kõrvaauke tegemas! Unistan maailmast, kus ka jurist ja õpetaja võivad olla nähtavate kehaaukudega ja keegi ei sea nende autoriteeti seepärast kahtluse alla,» mõtiskleb ta. Sandra peab kõrvade augustamist üheks eneseväljenduse viisiks ja leiab, et seda ei tohiks kellelegi keelata. «Kui kõrva anatoomia on õige, ei tohiks olla ühtegi piirangut end hästi tunda!»