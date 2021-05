ÄREVUS VIIB SEKSIISU? Eksperdid selgitavad, kuidas olukorda lahendada! 

Psühhoterapeut Jamie Goldstein ütleb väljaandele Bustle, et kui me tunneme ärevust, lülitab keha end välja kõige suhtes, mida ta kohe ei vaja. Upu või uju reaktsioon tõuseb märgatavalt, kui oleme stressis, ja sellises olukorras on raske end seksikana tunda või millestki erutavast mõelda.